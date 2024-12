Iltempo.it - Travolta e uccisa da un albero mentre passeggia, tragedia a Roma

a Colli Aniene, dove una donna è morta schiacciata da unche è caduto per il forte vento. È successo poco dopo le ore 12 in via Cesare Massini, nei pressi del Parco Baden Powell.. Secondo quanto si apprende la donna si trovava all'interno del parco insieme a un'amica e i tre figli, quando all'improvviso la parte di unè precipitata sopra le persone. La donna insieme alla vittima è rimasta ferita, illesi i tre figli. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari.