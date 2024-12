Sci alpinismo Coppa del Mondo | l’Italia non parteciperà alle gare in Azerbaijan

Leggi su Sportface.it

La Nazionale italiana di scinon prenderà partedidelpreviste in, in programma il 10, l’11 e il 13 gennaio del 2025. La tappa nel paese asiatico è stata aggiunta in seguito a una variazione dei calendari internazionali, subentrata solo durante l’assemblea plenaria della Federazione internazionale di sci(Ismf), che si è tenuta a Baku gli scorsi 12-13 ottobre, quando le programmazioni dei vari team erano già chiuse. La rinuncia di Courchevel (Francia) ad una gara ha fatto prendere alla Ismf la decisione di effettuarne il recupero in, aggiungendo però un’ulteriore competizione che ha portato ad una trasferta lunga una settimana, dall’8 al 14 gennaio, non preventivata ad inizio stagione. “Le Federazioni internazionali agevolano e sostengono le squadre e gli atleti: così fa la Fis (sci alpino, fondo, freestyle, snowboard, salto e combinata nordica), la Ibu (biathlon), la Fil (slittino) e la Ibsf (bob e skeleton), cosa che non succede con l’Ismf”, ha così motivato la scelta il presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, Flavio Roda.