Iltempo.it - Santalucia, ultimo assalto al governo: "Lascio la guida dell'Anm, ecco perché"

"Quattro anni di impegno intensissimo e faticoso, seppure molto gratificante, sono sufficienti, e credo che nella difesa'indipendenza e'autonomiaa magistratura occorra evitare ogni personalizzazione. Perciò è giusto che altri prendano le redinia rappresentanza". Giuseppe, presidente'Associazione nazionale magistrati in un'intervista al 'Corrierea Sera' annuncia che non si presenterà alle elezioni per il vertice'Anm, e torna a sferrare attacchi al. Le sentenze su Matteo Salvini e Matteo Renzi, assolti nei processi Open arms e Open, dicono "che i giudici valutano prove e fatti ed emettono un giudizio in linea con quanto emerso dai processi - ha spiegato - Ma un'assoluzione non significa che il processo non andava fatto; solo nei regimi illiberali, in cui i pubblici ministeri sono orientati dal potere e i giudici non si permettono di dissentire, i processi si concludono sempre con le condanne".