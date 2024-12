Secoloditalia.it - Ruggeri su Tony Effe: “Annullano un concerto a Povia e non dite niente. Io ho parlato di Covid, fuori 3 anni”

Leggi su Secoloditalia.it

Enriconon si allinea al coro dei cantanti in favore die spara a zero contro l’amichettismo che c’è anche nell’ambiente musicale: ““Perché quandounnon succede? Perché non appartiene a una multinazionale, come Morgan, o come me, e non ha un grande management dietro”. Parole nette pronunciate dall’autore di Contessa, Il mare d’Inverno e altri brani passati alla storia della musica leggera.Enricocontro l’ipocrisia del mondo della musicaIn diretta a Tv Talk di Mia Ceran su Rai 3, Enricoha fatto sentire la sua vocedal coro: “Se vogliamo essere onesti intellettualmente, io dopo la seconda volta che hodinon sono andato in televisione per tre, tranne che da Bernardini qua su Rai 3. E nessuno, in quel caso, ha levato scudi, tranne Morgan e”, spara subito a ad alzo zero durante la sua ospitata nello studio di Tv Talk, su Rai 3.