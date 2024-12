Liberoquotidiano.it - "Qualcosa di imperdonabile": Fabio Fazio come Gualtieri, alza il ditino e accusa Tony Effe

Se ne è andata anche l'ultima puntata dell'anno di Che tempo che fa, il programma disu Nove. Tra gli ospiti d'onore, domenica 22 dicembre, ecco Richard Gere, al quale misteriosamente non è stata fatta neppure una domanda sull'assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms. Chissàmai! Tant'è, nel corso della puntata si è parlato anche di. O meglio, si è parlato della curiosa e grottesca vicenda del concertone di Capodanno a cui era stato invitato e dunque allontanato dal sindaco Pd di Roma, Roberto, il quale poi si è ritrovato solo soletto in vista del concertone, scaricato da tutti gli altri artisti che puntavano il dito contro la censura. Poteva dunque mancare un parere disul caso? Ovviamente no. E il conduttore, di fatto, ha preso le posizioni del sindaco, puntando il dito contro il trapper per il contenuto volgare, violento e misogino dei suoi testi.