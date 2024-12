Ilrestodelcarlino.it - Presepe vivente e pro-Palestina nella stessa piazza

Di fronte a un rischio di ‘collisione’ fra due cortei, ieri pomeriggio in centro a Reggio, la Digos si è trovata a gestire il traffico. Da un lato la manifestazione pro-, dall’altro un doppio fronte religioso tra il coro degli angeli e gli zampognari del. Quest’anno la partecipatissima rappresentazione della Navità ha preso il via da due punti diversi del centro. Un primo corteo è partito dal sagrato della Ghiara con l’annunciazione, la visita di Maria ad Elisabetta e l’angelo che appare in sogno a San Giuseppe. L’altro corteo del, quello composto da pastori, re magi e zampognari, è invece partito daSan Prospero. I due gruppi di figuranti dovevano percorrere la via Emilia per poi trovarsi indel Monte e radunarsi davanti al Duomo, completando così la scena della Natività.