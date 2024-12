Lanazione.it - Pistoia Città del Natale, vigilia e Santo Stefano in musica tra classica e gospel

, 23 dicembre 2024 – Dallaall'incontro con Santa Claus nella sua casa:delsi prepara a festeggiare la. Il 24 dicembre alle ore 18 in piazza del Duomo i James PattersonSingers affronteranno il loro primo tour italiano per presentare uno spaccato di “RealMusic” della straordinaria tradizione religiosa afroamericana consapevoli di poter stupire e lasciare il segno della loronel cuore del pubblico italiano, mentre la sera (alle 21.30) nella Sala Maggiore di Palazzo Comunale ci sarà la Veglia didella filarmonica Borgognoni diretta dal Maestro Carlo Cini. Sarà l'ultimo giorno del Mercatino natalizio allestito in piazza dello Spirito, un “villaggio” di casette di legno dove poter trovare regali artigianali, decorazioni e addobbi, souvenir, piccoli oggetti originali, prodotti tipici enogastronomici e specialità culinarie per tutti i gusti.