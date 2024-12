Cultweb.it - Perché Denzel Washington si è battezzato ed è diventato Ministro della Chiesa?

cambia vita ed è pronto a diventare. Sabato scorso ha ricevuto il battesimo dichiarando di voler diventare testimone di Dio., attore simbolocomunità afroamericana e due volte vincitore del premio Oscar e plurinominato, ha intrapreso un profondo percorso spirituale culminato nel suo battesimo e nella licenza daricevuti il 21 dicembre 2024 presso la Kelly Temple Church of God in Christ a Harlem, New York.Durante la cerimonia, trasmessa in streaming,ha parlato del suo cammino verso la fede, sottolineando che ci è voluto tempo, ma di essere arrivato finalmente al traguardo. Ha voluto trasmettere un messaggio di speranza, affermando: “Se Dio può fare questo per me, non c’è nulla che non possa fare per voi“.si battezza (fonte: People)La moglie, Pauletta, presente alla cerimonia, si è emozionata nel parlare del viaggio spirituale del marito, ricordando il loro lungo matrimonio di 46 anni e il suo esempio per i loro figli ormai adulti.