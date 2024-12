Minturno, il Pd contrario al progetto di essiccazione dei fanghi di Pantano

Leggi su Ilfaroonline.it

, 23 dicembre 2024 – Il Partito Democratico di, pur ribadendo il suo sostegno all’Amministrazione di cui fa parte, èaldideiin località. Tale decisione è stata presa nel corso di una riunione convocata dal Segretario comunale del Pd Lorenzo Corea della Direzione Comunale, con la partecipazione del Gruppo Consiliare composto da Matteo Marcaccio e Rita Alicandro, l’Assessore Piernicandro D’Acunto, iscritti e simpatizzanti che si sono pronunciati dopo una lunga e approfondita discussione.Come è noto la zona individuata per l’impianto è da sempre di interesse turistico per la comunità per la quale è necessario procedere verso la riqualificazione, così come annunciato nel programma elettorale del 2021. Ildeicomporterà una spesa che graverà sulle bollette degli utenti per un importo superiore ai 3 milioni di euro, la restante parte a carico del Pnrr.