Lega serie A c’è un nuovo presidente ma non è eleggibile | cosa succede

Le nuove elezioni hanno portato un cambio al vertice dellacalcio, ma la polemica tra i presidenti è furente e non si placa: si riparte?Ci risiamo. Ma era prevedibile. Ezio Maria Simonelli, eletto con 14 voti alla presidenza delladi A, è tecnicamente ilma non è ancora ufficiale perché non può esserlo per via della sua non eleggibilità. Almeno secondo i presidenti che hanno sollevato il problema sull’articolo 10 e 14 dello Statuto dellaA, c’è unma non è(Ansa Foto) Cityrumors.itLui, ileletto e scelto dalla maggior parte dei presidenti che fanno parte dellaCalcio, è ansioso di cominciare (forse anche troppo ndr) tanto che ha inviato sabato 21 dicembre, il giorno dopo la sua elezione, una Pec a tutti i consiglieri, annunciando che accettava l’incarico anche perché aveva rinunciato ai suoi ruoli in Mondadori, Mediaset e Fininvest, che sono incompatibili con la nuova posizione dadiCalcio.