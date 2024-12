Ilfattoquotidiano.it - La “vittoria” della Lega sulle pensioni? Beffa per chi punta all’assegno di vecchiaia, difficile da raggiungere per gli altri: rischia il flop

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Approvato l’emendamentoche premia la flessibilità in uscita. Per la prima volta nella previdenza italiana si potranno cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare perun assegnostico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni“. Così il 17 dicembre il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon festeggiava l’ok alla proposta di Tiziana Nisini che, stando alle veline del Carroccio, regala ai lavoratori la chance di lasciare il lavoro un po’ prima grazie alla stampellaprevidenza privata. Ma il trionfalismo partito di Matteo Salvini, che ha fallito il dichiarato obiettivo di cancellare l’odiata riforma Fornero, non regge alla prova dei numeri contenuti nella relazione tecnicamanovra aggiornata dopo le modifichescorsa settimana.