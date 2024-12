Lanazione.it - La Ternana sfiora l’impresa. Bel gioco e tante occasioni . Ma a Pescara manca il gol

(4-3-3): Plizzari, Pierozzi, Brosco, Pellacani, Crialese, Valzania, Squizzato, Dagasso, Cangiano (41’ st Tonin), Merola, Bentivegna (33’ st Ferraris). A disp.: Said, Profeta, Giannini, Meazzi, Tunjov, Staver, Moruzzi, De Marco, Saccomanni, Mulè, Arena. All. Baldini(3-5-2): Vitali, Maestrelli (23’ pt Curcio e dal 37’ st Ferrante), Loiacono, Martella, Casasola, Corradini, De Boer, Romeo (37’ st Aloi), Donati, Cicerelli, Cianci (46’ st Tito). A disp.: Franchi, Bellavigna, Capuano, Carboni, Patanè, Donnarumma. All. Abate Arbitro: Zanotti di Rimini Note: Spettatori 11.095 (378 ternani). Ammoniti: Cicerelli, Donati, Pierozzi, De Boer, Martella, Valzania. Angoli: 9 a 2. Recupero: 2’ e 3’ Il big match dell’"Adriatico" si è chiuso con un nulla di fatto, ma a recriminare sono le Fere che hanno costruito molte più opportunità rispetto agli abruzzesi per portare a casa la vittoria.