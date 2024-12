Digital-news.it - La Kings League Italy e la Kings World Cup Nations 2025 su Sky e in streaming su NOW

Da gennaio le sfide del torneo di calcio a 7con regole innovative, influencer, content creatore tante leggende del calcio internazionale La finale dellaCupil 12 gennaio in diretta su Sky, NOW e in chiaro su TV8Le partite dell’Italia e la finale in direttaanche sull’account YT di Sky Sport, su skysport.ite sul profilo Tik Tok di NOWLae laCupsaranno su Sky e insu NOW. Laè un torneo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué nel 2022, poi sviluppatosi con grande successo, con regole che mirano a unire il meglio del calcio con le ultime tendenze degli eSports. Laha coinvolto numerose leggende del calcio internazionale che ne sono protagonisti e testimonial.Lapresenta un format innovativo, che unisce l’elemento agonistico ad un vero e proprio show, con partite sempre più spettacolari ed emozionanti.