Justcalcio.com - Juventus Zaino Estensibile Big Juventus Coaches, 28 Lt, Bianco/Nero, 41 cm – idea regalo juve

Leggi su Justcalcio.com

Stai cercando come un pazzo una? Dai subito un’occhiata a questo prodotto: DIMENSIONI: chiuso: 41x28x13 cm aperto: 41x28x22 cm; CAPACITA’: 18 lt chiuso – 28 lt apertoSPALLACCI: Imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante; SCHIENALE: Preformato con fondo integratoTASCHE: Tasca su pattina; Tasca frontaleCARATTERISTICHE:con zipALTRE CARATTERISTICHE: Tasca porta pallone in rete; Gadget orologio incluso! Prodotto dalla Seven SpA sotto licenza ufficialeGUARDA PREZZO SU AMAZONDIMENSIONI: chiuso: 41x28x13 cm aperto: 41x28x22 cm; CAPACITA’: 18 lt chiuso – 28 lt apertoSPALLACCI: Imbottiti e rivestiti in tessuto e rete traspirante; SCHIENALE: Preformato con fondo integratoTASCHE: Tasca su pattina; Tasca frontaleCARATTERISTICHE:con zipALTRE CARATTERISTICHE: Tasca porta pallone in rete; Gadget orologio incluso! Prodotto dalla Seven SpA sotto licenza ufficialeLa media delle recensioni è: 4.