Ilgiorno.it - Il cecchino misterioso. Colpi su tetti e persiane. Due i palazzi nel mirino:: "Viviamo nella paura"

Leggi su Ilgiorno.it

Una vicenda kafkiana, tra l’assurdo e l’incomprensibile. Con uno sfondo di giallo alla Agatha Christie. Scena del “crimine“, duene in via Sant’Aquilino a Varedo. Dove quotidianità diurna e sogni notturni sono agitati da un, che si diverte are, antenne,e balconi. Un incubo che da un anno e mezzo va vivere quaranta famiglie nell’ansia e. Tutti in allerta. Per trovare un indizio, un volto e soprattutto un perché. "Sono già stato informato un anno e mezzo fa dai carabinieri di questa vicenda – spiega il sindaco, Filippo Vergani -. Hanno fatto, e continuano a fare, le loro indagini ma al momento non hanno dato esito. Mi spiace per i cittadini, per una situazione sicuramente inconcepibile". Anche i residenti,ti con frequenze del tutto casuali, almeno all’apparenza, cercano di capire da dove arrivino i proiettili.