Giubileo è ormai tutto pronto | domani 24 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa Imponenti le misure di sicurezza

Comincerà ufficialmentel’Anno Santo. Quandoladella basilica di San Pietro inizierà il.L’appuntamento è per242024 alle ore 19. Un momento simbolico la vigilia di Natale per far partire un 2025 ricco di eventi a Roma ed in altre zone d’Italia e del mondo., è24laledi(ANSA FOTO) – Notizie.comI fari sono ovviamente puntati sul Vaticano e su Roma. Saranno in totale 4 le Porte Sante che saranno aperte. Le 3 delle basilicheli e la quarta al carcere di Rebibbia. In questo caso ad aprirla sarà ancoragiovedì 26sono ledipreviste peril, con 700 unità delle forze dell’ordine operative ogni giorno in aggiunta a quelle già in servizio.