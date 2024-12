Isaechia.it - Federica Pellegrini dopo il secondo posto a Ballando con le Stelle 19: “Non avevo nessuna possibilità di battere Bianca Guaccero, però…”

Leggi su Isaechia.it

è stata la seconda classificata dell’edizione dicon leappena conclusa.Il suo percorso è stato tutt’altro che semplice e lineare. All’inizio del programma le era stato assegnato, come partner e maestro, Angelo Madonia. Quest’ultimo si è trovato progressivamente al centro delle polemiche in ogni puntata, in particolar modo con Selvaggia Lucarelli. Il suo percorso come ballerino professionista del team disi è poi bruscamente interrotto. Madonia è stato, infatti, squalificato dal programma per via della sua condotta non conforme a come il regolamento prevede che i maestri si comportino.Laha quindi dovuto cambiare partner in fretta e furia, finendo a fare coppia con Samuel Peron, il quale si è ben presto infortunato. Quindi la sua esperienza ha subìto un nuovo cambiamento repentino: l’ha conclusa accanto a Pasquale La Rocca, con cui poi ha conquistato la medaglia d’argento.