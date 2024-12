Pianetamilan.it - Ex Milan – De Ketelaere trascina l’Atalanta alla vittoria: ecco i numeri

Charles Deha regalato una prestazione da incorniciare, segnando una doppietta nel match che ha vistotrionfare per 3-2 contro l’Empoli. Il belga, ex, ha messo a segno il gol decisivo all’86’ con una splendida azione personale, consolidando il suo status di protagonista nella squadra bergamasca. Istagionali di Desono clamorosi: 10 gol (di cui 5 in campionato, 3 in Champions League e 2 in Coppa Italia) in 23 partite, accompagnati da 5 assist. La sua capacità di influire sulle partite e la sua crescita sotto la guida di Gian Piero Gasperini fanno riflettere, e la dirigenza rossonera non potrà far a meno di chiedersi se avrebbero potuto gestire meglio il giocatore. Il, infatti, aveva investito molto su De, ma l’attaccante non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale sotto la gestione di Stefano Pioli.