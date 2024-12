Tvzap.it - “Domenica In”, grande imbarazzo per Giovanni Pernice: cos’è successo (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “In”,per– Momento dia “In” durante l’ospitata di Bianca Guaccero e, vincitori di “Ballando con le stelle”. I due hanno condiviso dettagli sulla loro relazione e sul percorso che li ha portati a conquistare il primo posto nella competizione. Bianca Guaccero ha raccontato come è iniziata la sua storia d’amore con. ( dopo le foto)Leggi anche: “Ballando con le Stelle”, il gesto della Guaccero non passa inosservato: cosa succede davanti al pubblicoLeggi anche: “Ballando”, Mariotto in sedia a rotelle:In”,perInizialmente, Bianca Guaccero si sentiva attratta da lui, ma cercava di mantenere le distanze.