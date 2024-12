Anteprima24.it - Cava de’ Tirreni, la prima del Presepe vivente il 26 dicembre

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon la raffigurazione della Natività, con un bimbo di pochi mesi, tenuto in braccio dalla Madonna, sotto lo sguardo pieno d‘amore di San Giuseppe, è stato presentato questa mattina, nel Salone d’Onore di Palazzo di Città ilnell’Antico Borgo Case Trezza, promosso ed organizzato dalla Parrocchia di S. Anna all’Oliveto e dal Comitato “Amici del” con il patrocinio della Regione Campania, la Provincia di Salerno e l’Amministrazione Comunale, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli, del Presidente del Comitato Vincenzo Lamberti, dell’animatore della Parrocchia Vincenzo Lamberti e della Rappresentante dell’Associazione “Posto Occupato” Concetta Lambiase” a cui gli organizzatori delhanno aderito e dei Rappresentanti degli Istituti di Riabilitazione “Villa Alba” e “La Fenice”“È un evento nel vero senso della parola – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – per quello che rappresenta e per lo straordinario impegno di una intera comunità che realizza nel suggestivo Borgo della frazione S.