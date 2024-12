Tpi.it - Cataloghi: tipologie, costi e utilizzi

Leggi su Tpi.it

Il catalogo è un opuscolo rilegato che contiene informazioni su un’azienda o un prodotto, ed è destinato sia ai consumatori che agli altri stakeholder, come i fornitori e i partner commerciali. Il catalogo è uno strumento di marketing utilizzato in numerosi settori, dagli eventi alla moda. Vediamo quali sono ledi catalogo disponibili, dove si acquista e come si può distribuire.online, formati e distribuzioneIl catalogo è una sorta di libro da sfogliare, che può contenere sia immagini che testo, destinato ai potenziali clienti e non solo. Il formato può cambiare a seconda delle preferenze, dalla brossura al tipo di stampa, dalle dimensioni al numero di pagine. Ci sonoa spirale metallica, con la copertina rigida o in formato A5, A6 o A4;con carta lucida, opaca, riciclata oppure riscrivibile, ideale per prendere appunti durante congressi o corsi di formazione.