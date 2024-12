Captain America | Brave New World Sam Wilson si prepara a affrontare Red Hulk nel nuovo trailer – LEAK

Leggi su Cinefilos.it

New, SamsiRednelUna versione abbreviata deldiNewè in programmazione nei cinema e include alcuni frammenti di nuove riprese dal seguito di The Falcon and The Winter Soldier. Non c’è molto di cui entusiasmarsi, anche se un momento particolarmente bello vede Samrecuperare la sua tuta da quello che sembra una specie di scomparto nascosto nella sua casa (a quest link).Ci sono anche altre scene d’azione e di volo che mostrano il casco che indossa Sam mentre sfreccia tra i resti del Celestiale Tiamut. Marvel Studios ha già rilasciato alcune anticipazioni e immaginiamo che unfinale uscirà all’inizio dell’anno prossimo. Sebbene non ci siano molte nuove riprese di Redin questo, l’eccitazione di vedere il leggendario Harrison Ford trasformarsi nel mostro alimentato dalla rabbia continua a crescere.