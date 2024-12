Ilfattoquotidiano.it - Amnesty ha rivelato prove di quattro attacchi israeliani in Libano da considerare crimini di guerra

In una sua nuova ricerca,International hadiinavvenuti tra il 29 settembre e il 21 ottobre, che devono essere considerati comedi. L’esercito israeliano non aveva emesso alcun avviso prima di questi.Il 29 settembre, intorno alle 4.50 del mattino, un attacco israeliano nei pressi di al-Ain ha distrutto la casa della famiglia al-Shaar, uccidendo tutti e nove i membri della famiglia che dormivano all’interno. Ibrahim al-Shaar, che non era in casa quella notte e quindi è l’unico sopravvissuto, ha dichiarato adInternational di non avere idea del motivo per cui la sua abitazione sia stata colpita. Youssef Jaafar, sindaco del villaggio, ha dichiarato: “Era una casa, non c’era alcun obiettivo militare. Era piena di bambini.