Agi.it - Volley femminile, la Conegliano vince il terzo mondiale per club in sei anni

AGI - La Prosecco Doc Imocoè campione del mondo pernella pallavolo. La formazione veneta ha nettamente sconfitto nella finale svoltasi a Hangzhou in Cina le padrone di casa Tianjin Bohai Bank per 3 a 0 (set: 25-21; 25-15; 25-20). Persi tratta deltitoloperdopo quelli del 2019 e del 2022. Con il successo nelperda parte dell'Imoco, la pallavolo italianaconclude un 2024 straordinario coronato con la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi. Oggi le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno posto la ciliegina sulla torta già ricca. Infatti, nell'anno solare che ormai sta per concludersi, la squadra trevigiana ha conquistato per la sesta volta la Coppa Italia, il settimo Scudetto, l'ottava Supercoppa italiana e la terza Champions League.