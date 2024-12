Agi.it - Via libera al farmaco per il trattamento dell'apnea notturna negli obesi

Leggi su Agi.it

AGI - La Food and Drug Administration statunitense ha autorizzato il farmaco per la perdita di pesoa casa farmaceutica Eli Lilly Zepbound, per iladulti. Il viaa Fda pone l'azienda farmaceutica americana in vantaggio sulle concorrenti nella corsa per sfruttare la crescente domanda di farmaci anti-tàStati Uniti, che è in forte espansione e che secondo gli analisti potrebbe tradursi in vendite annuali per oltre 100 miliardi di dollari entro il 2030. Il successo di Eli Lilly contrasta con il tonfoa rivale danese Novo Nordisk, unae più grandi aziende europee, la quale ieri ha perso oltre 20% in Borsa dopo i risultati deludenti dei test su CagriSema, il suo ultimo farmaco contro l'tà. I pazienti affetti dasmettono di respirare normalmente durante il sonno e rischiano complicazioni a lungo termine anche a livello cardiaco.