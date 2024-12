Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri paparazzati in esterna: “Si sono baciati tutto il tempo!” (Foto)

Leggi su Isaechia.it

Venerdì pomeriggio è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata diprima della pausa natalizia, durante la quale il trono diDeha vissuto un interiore scossone.Dopo la puntata precedente, in cui la tronista e il suo corteggiatoreavevano avuto un confronto piuttosto duro, il barbiere romano aveva deciso di raggiungere la ragazza in carmina, sorprendendola con un bacio appassionato. Nel vedere queste immagini in studio, Ciro Solimeno aveva deciso di andarsene, seguito dalla De.Dalle anticipazioni delle prossime puntate (QUI per leggere) sappiamo cheraggiungerà Ciro a Torre Annunziata per convincerlo a tornare nel programma e questo gesto non verrà preso bene da, che in puntata esprimeràil suo disappunto per il comportamento della tronista.