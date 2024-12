Ilrestodelcarlino.it - Unahotels-Varese 97-80: sesta vittoria di fila per Reggio

Emilia, 22 dicembre 2024 –diin campionato per lache sbriga d’autorità la pratica OpenJobMetisguidando la contesa per tutti i 40’. E la batte anche sul terreno più congeniale ai lombardi, quello del ritmo. Match-winner della contesa un eccellente Cassius Winston, autore di una doppia-doppia tra punti e assist, ben coadiuvato da un coriaceo Barford e dai lunghi. Grande prova, in generale, di tutta la truppa di Priftis, con ben sei uomini in doppia cifra. Prima della partita minuto di silenzio in memoria di Sandro Crovetti, storico dirigente di basket reggiano recentemente scomparso, poi via alle danze sul parquet. Come si prevedeva partita ad alto ritmo con l’che pur non rinunciando al contropiede contiene la velocità ospite, fermandone anche in modo abbastanza costante il potenziale offensivo ed esercitando, nel primo periodo, quella che nel calcio viene definita come “supremazia territoriale”.