Un canale di scolo per disinnescare il lago effimero ai piedi della frana

Continua il monitoraggioche a causa del maltempo delle scorse settimane si è riattivata in località Ca’ di Sotto, nel territorio di San Benedetto Val di Sambro. Venerdì, spiega una notaRegione, c’è stato un nuovo sopralluogosottosegretaria alla presidenza con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini, insieme ai tecnici dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, e ai sindaci di San Benedetto, Alessandro Santoni, e di Monzuno, Bruno Pasquini. Presenti anche i tecnici del Comune e dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. "Al primo posto, per tutti noi, c’è la sicurezza delle persone: quella è la priorità assoluta. Per questo c’è grandissima attenzione da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che sono impegnate al massimo per il ripristino di quest’area", afferma Rontini.