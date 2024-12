Calciomercato.it - Roma-Parma, Dybala segna ma l’esultanza è al minimo: il gesto dell’argentino

La Joya porta in vantaggio i giallorossi su calcio di rigore dopo pochi minuti, ma la reazione è a dir poco contenuta per non dire nullaè sfida fondamentale per i giallorossi che devono reagire dopo la batosta col Como che ha fatto infuriare Ranieri e lo ha soprattutto deluso. Anzi ‘choccato’ come ha spiegato lui stesso più di una volta nelle ultime conferenze. Un po’ come a parti invertite oggi i ducali sono rimasti spiazzati dall’inizio della, in vantaggio di due gol dopo meno di un quarto d’ora.’s Paulocelebrates after scoring 1-0 during the Serie A EniLive soccer match betweenandat the Rome’s Olympic stadium, Italy – SundayDecember 22, 2024 – Sport Soccer ( Photo by Alfredo Falcone/LaPresse )Il raddoppio di Saelemaekers è un gioiellino al volo su assist di Angelino e capitalizza al massimo il vantaggio ivnece firmato da Paulosu calcio di rigore.