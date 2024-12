Inter-news.it - Retegui, allarme in Atalanta-Empoli: esce dopo 20! Inter a -11

Leggi su Inter-news.it

per Gian Piero Gasperini giàventi minuti die cheessa Mateo. Fra undici giorni ci sarà la partita contro l’. SUBITO CAMBIO – Guai fisici per, costretto ad uscire al 20? di, partita che la Dea sta sorprendentemente perdendo in casa per opera del gol di Colombo., .-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (in20!a -11)©-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati