Regalo di Natale. Tagliata l’Irpef per la terza volta

Non è ilche cambia la vita, ma spesso è il pensiero che conta: l’Amministrazione comunale, anche quest’anno, ha deciso di ridurre l’addizionale Irpef prelevando qualche soldo in meno dalle tasche dei cittadini. A rendere più piacevole la notizia è il fatto che si tratta del terzo taglio in tre anni. La buona notizia arriva dalla seduta di Consiglio comunale di mercoledì sera. In occasione dell’approvazione del bilancio di previsione si è stabilito di ridurre ulteriormente l’addizionale Irpef a partire dal 2025. Scenderà dall’attuale 0,69 allo 0,65%. Saranno 13mila i cittadini che ne beneficeranno. Resta invariata, invece, la soglia di esenzione: niente addizionale Irpef fino a 12mila euro di reddito annuo. Il primo taglio a cura del sindaco Marco Citterio (foto) e della sua amministrazione comunale era già avvenuto nel 2021.