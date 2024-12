Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo accoltellato al Pilastro: tre arresti

"C’è stata una discussione qualche tempo fa. Si sentiva umiliato". E tanto sarebbe bastato per organizzare il regolamento di conti che, venerdì sera, è sfociato nel tentato omicidio di un ventenne. L’aggressione ai danni del, di famiglia rom, è avvenuta in via Pirandello ale la polizia, nel giro di una manciata di ore, è riuscita a ricostruire i fatti e identificare gli autori di quella violenza. In manette sono finiti tre loro vicini di casa: due fratelli, di 21 e 25 anni, e un loro cugino marocchino anche lui ventunenne, individuati grazie alle testimonianze raccolte, nell’immediatezza, dagli agenti delle Volanti e della Squadra mobile. Stando a quanto ricostruito, la vittima, assieme al fratello di un anno più giovane, aveva parcheggiato e stava tornando a casa: i tre sono spuntati all’improvviso e subito dalle parole sono passati alle coltellate.