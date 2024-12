Ilfattoquotidiano.it - Natale horror in California, scoiattoli diventati carnivori cacciano e mangiano topi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È il filmdelno: teneridalle guance paffute se ne vanno in giro per i parchi dello Stato del Sole sgranocchiando coscette di topolini appena cacciati. Una scenache si ripete da giorni, degna dei deliri splatter di Grattachecca&Fichetto! I primi avvistamenti di questi, insolitamente, sono stati registrati proprio nella Bay Area e sono stati documentati per la prima volta da ricercatori americani dell’Università del Wisconsin-Eau Claire e dell’Università della, pubblicata sul Journal of Ethology. Questa scoperta cambia dunque la classificazione dello scoiattolo da specie granivora, che basa prevalentemente la sua alimentazione su “grani” come semi, cereali, frutta secca e altro, a onnivoro consumatore anche di carne, opportunista e con una dieta più flessibile nella sua dieta rispetto a precedenti tesi.