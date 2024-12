Pianetamilan.it - Milan-Roma, Pulisic migliora. Le ultime sugli infortunati rossoneri

Leggi su Pianetamilan.it

Come riportato dal sito pazzidifanta, le condizioni deglisono state valutate nell’allenamento aello primo dello stop per le feste natalizie. La sessione odierna ha dato delle risposte positive e altre negative. Christianè inmenteo, potrebbe rientrare per la. Ci sono però alcune assenze confermate: Musah, Loftus-Cheek, Leao, Florenzi e Okafor non ci saranno contro i giallorossi, al netto di recupero incredibile. Il portoghese punta a recuperare per la Supercoppa Italiana. LEGGI ANCHE:, senzanon c'è gioco. Ecco perché è la chiave tattica ACQUISTA IL NOSTRO LIBRO DI NATALE PER BAMBINI E SOSTIENI PIANETA