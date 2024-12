Panorama.it - Maurizio Biancani: il mago del suono dei più grandi artisti

Varcare la soglia degli studi Fonoprint di Bologna significa respirare la storia dele della musica in Italia. Nelle stanze di questo tempio dell’acustica lavora dal 1976, sound engineer e produttore. Di fianco a lui, seduti davanti al mixer, sono transitati decine di musicisti italiani e internazionali (tra gli altri Brian May dei Queen). «A novembre è venuto a trovarmi Vasco per ascoltare il mixaggio che avevo appena concluso di alcune sue tracce inedite dal vivo, un tesoro nascosto ritrovato di recente dalla Carosello Records. Dieci registrazioni mai pubblicate di canzoni eseguite durante il Tour di Bollicine nel 1983, che adesso sono uscite come chicca di un cofanetto (Live + Live unreleased 40th RPlay Special Edition) che celebra il quarantesimo anniversario di Va bene, va bene così, il primo disco dal vivo di Vasco che vendette oltre un milione di copie.