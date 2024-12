Lapresse.it - Magdeburgo, stretta sicurezza del governo. Meloni: “È priorità”

L’attentato al mercatino di Natale di, con 5 vittime accertate e decine di feriti anche gravi, produce inevitabilmente degli effetti anche in Italia. Non solo per le reazioni di condanna e solidarietà che arrivano da tutte le istituzioni e forze politiche, ma anche perché ilsi muove per mettere a punto e rafforzare i dispositivi diin vista delle festività natalizie e dell’apertura del Giubileo.Mattarella: “Orrore e condanna unanime”“La notizia del proditorio attentato contro il mercato di Natale asuscita negli italiani orrore e unanime condanna. Di questi sentimenti desidero farmi immediatamente interprete presso di Lei, signor Presidente e caro amico, e presso tutti i Suoi concittadini”, scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier.