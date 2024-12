Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Alta Badia 2024 in DIRETTA: guida Zubcic, Steen Olsen e Odermatt vicinissimi. Azzurri lontani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. MORITZ DALLE 11.0010.50: Subito fuori lo statunitense Ford10.49: Perde qualcosa di troppo nel finale il norvegese Windingstad che chiude con 1”65 dalla testa ed è 16mo10.48: Che prestazione del francese Anguenot che chiude con 84 centesimi di ritardo e si inserisce in nona posizione10.45: Peccato! Anche Borsotti è fuori. Anche per lui un salto di porta dopo una buona prima parte di gara10.45: 73 centesimi di ritardo per Borsotti all’intermedio10.42: Esce di scena poco prima dell’ intermedio il belga Maes che perde aderenza e suna porta. Ora Borsotti10.41: Anche il brasiliano Pinheiro Braathen paga dazio alla Gran Risa e a una visibilità non più perfetta: ritardo di 1”69 e 15mo posto10.