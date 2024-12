Ilfattoquotidiano.it - “In Olanda mi occupo di carne coltivata. In Italia non lo posso fare, altrimenti tornerei. Non ha senso opporsi al progresso”

“Se ci fosse la possibilità di lavorare nel settore della, molti ricercatori all’estero tornerebbero indomani”. Sebastiano Alberganti è il responsabile dello sviluppo a Mosa Meat, la prima azienda europea produttrice di, con sede a Maastricht, nei Paesi Bassi. Dopo aver studiato a Milano, la sua città, ha proseguito gli studi all’estero, dove si è fermato. E non ha dubbi: “È un peccato essere costretto a lavorare all’estero. In un Paese con la nostra cultura culinaria lapotrebbe essere un progetto d’avanguardia. E invece rischiamo di rimanere indietro”. In, un disegno di legge cerca di vietare la produzione e la diffusione, ma è stato bocciato per vizio di forma. Intanto in Europa proseguono le verifiche sull’inserimento dellatra i “cibi del futuro”.