Lanazione.it - Il Natale ’circolare’. L’arte... del riuso. Tessuti poveri e rispetto dell’ambiente

Ilsi fonde congrazie a ‘Strade Creative’, il progetto promosso dal comune in collaborazione con l’Aps Oltre, che fra le diverse iniziative ha permesso di riempire numerosi angoli del centro storico con installazioni realizzate da cinque artisti che lavorano sul territorio. Ieri fra le piazze e le strade in tanti hanno partecipato alla passeggiata-visita guidata alle opere con gli stessi autori, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi e la focal point di ‘Carrara Città creativa Unesco’, Maura Crudeli, a fare da ciceroni. Da ‘Rudolf’, l’installazione collocata in via Santa Maria e curata dal collettivo di artisti Officina d’Arte Ponte di Ferro – composto da studenti ed ex studenti dell’Accademia di Belle Arti – che con materiali di scarto hanno realizzato la celebre renna di Babboattraverso una tecnica simile all’origami giapponese, a ‘Komorebi’ di Flavia Bucci, artista abruzzese stabilitasi a Carrara dopo essersi laureata in Accademia, che in via Ghibellina ha interpretato concetti natalizi come i buoni propositi e i bilanci di fine anno attraverso una parola giapponese, Komorebi appunto, che significa "luce del sole che filtra fra le chiome degli alberi".