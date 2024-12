Sport.quotidiano.net - Il gruppo c’è e ora alza la voce. Odgaard, che cambio di marcia. Freuler dominante nella ripresa. Un’altra pennellata di Miranda

Ravaglia 6,5 Bravo a sventare qualche pericolo aereo, ma soprattutto attentissimo nelle uscite basse sulle rare incursioni in area dei granata. In campionato mancava dallo 0-3 con la Lazio: un gran bel ritorno. Holm 6,5 Ha il merito di conquistarsi subito il rigore (grazie anche all’ingenuità di Sosa) che Castro si fa parare. Poi non è sempre irreprensibile, ma quante volte percorre avanti e indietro la fascia? Infinite. Beukema 6,5 Antenne sempre dritte. Come quando al 44’ mette una provvidenziale pezza su Karamoh lanciato a rete. Impeccabile anche. Lucumi 6,5 Il paraguaiano Sanabria fa scena muta e il colombiano rossoblù stravince il derby sudamericano. Oltre la nota geografica la solita prova all’insegna della solidità.6,5 Ci sono duestessa partita: quello che ancora non riesce a digerire la fase difensiva e che nel primo tempo colleziona errori in serie e l’altro,quando la squadra attacca.