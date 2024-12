Ferry 2 la spiegazione del finale | Ferry è morto? Cosa succede a Jezebel?

Leggi su Cinefilos.it

2, ladel2 è un’aggiunta del 2024 alla serie di thriller d’azione e criminali olandesi di Netflix,, anche se il fatto che questa nuova presentazione sia un film, mentre l’anno scorso era una serie, potrebbe confondere un po’ gli spettatori. Mentre il primo film omonimo e il successivo: The Series ci riportavano agli inizi della vita e della carriera diBouman, il film sequel si svolge dopo gli eventi di Undercover, in cui il protagonista era stato catturato dalla polizia. La trama segue il viaggio diverso una vita di crimini e pericoli quando un membro della famiglia in difficoltà gli chiede aiuto, facendolo uscire dalla pensione. Nel complesso,2 non offre nulla di nuovo o di eccitante e il franchise sta sicuramente perdendo il suo fascino, ed è anche per questo che i creatori fanno un certo passo per rinfrescare le cose proprio alla fine del film.