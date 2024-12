Cityrumors.it - Fermo amministrativo 2025: quando scatterà e come funzionerà

l’obbligo,ilnele quali saranno le eccezioni?Ilè una misura che viene adottata solitamente dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un debitore che non ha pagato i tributi o le sanzioni che avrebbe dovuto versare. Questa consente in un blocco temporaneo di un veicolo, che può diviene così debitore a garanzia del debito che si deve saldare. Questo può avvenire per esempio davanti a un mancato pagamento del bollo auto o di imposte.– Cityrumors.itIn particolar modo, impedisce l’uso del veicolo e vieta la circolazione fino ala somma dovuta non verrà versata e, quindi, fino al momento in cui non verrà revocato. Nonostante il, il veicolo resterà comunque di proprietà del debitore.