Lanazione.it - Ecco il progetto delle “Carducci“. Le elementari lasciano il centro. Sì alla nuova sede di Vittoria Apuana

Nessuna fretta per il taglio del nastro, atteso come minimo tra due anni. Ma la strada è stata ufficialmente imboccata ed è quella che porterà le scuole“ a lasciare ildi Forte dei Marmi per traslocare ain una veste più moderna e all’avanguardia sul fronte dei servizi. La giunta ha infatti approvato ildel nuovo plesso, di circa 2.700 metri quadri, edificio che avrà un approccio futuristico e a basso impatto ambientale. Il, dal costo di 10,7 milioni di euro, è stato affidato tramite bando“Atiproject“ di Pisa, realtà internazionale specializzata in architettura e ingegneria sostenibile, in primis in tema di ecocompatibilità, riduzione dell’impatto ambientale ed efficienza energetica. Il prosismo passo della giunta, pertanto, sarà di procedere con la gara, passaggio che dovrebbe avvenire entro il prossimo giugno.