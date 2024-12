Quotidiano.net - Cosa cambia con la manovra 2025: dagli stipendi ai congedi parentali

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 dicembre 2024 – Il via libero definitivo allaè atteso tra Natale e Capodanno quando, dopo l'approvazione finale alla Camera di venerdì 20 dicembre, il testo della nuova legge di bilancio passerà a Palazzo Madama. Il percorso parlamentare della, iniziato diversi mesi fa, ha visto apportare al testo diverse modifiche spesso con polemiche annesse. Dalle pensioni al lavoro, dalla sanità ai bonus e alle tasse, sono diverse le novità che saranno introdotte dalla finanziaria. Lo facevo anche io quando non ero in maggioranza Irpef e cuneo fiscale Bonus bebè e congedo parentale Il fondo "dote famiglia", bonus per attività extra-scolastiche Le novità in ambito scolastico Risorse per gli indigenti Ires premiale e stretta sulla Naspi Irpef e cuneo fiscale Il governo ha deciso di andare avanti con il taglio del cuneo fiscale, ampliando la platea di lavoratori interessati: salirà da 35mila a 40mila euro la soglia di reddito che permette di aver accesso al taglio.