Oasport.it - Ciclismo, Chris Froome annuncia la sua presenza alla Vuelta 2025: “Sarebbe bello chiudere così la mia carriera”

la suaa Espanae potrebbe davvero essere un momento storico per il. L’inglese, infatti, potrebbe dire “addio” alle due ruote proprio al termine della corsa a tappe iberica. Dopo 4 Tour de France, un Giro d’Italia e due, il 39enne fuoriclasse nativo di Nairobi sembra pronto a concludere la suaagonistica.Dopo il grave infortunio del 2019 nel quale si era fratturato un femore e un gomito, il ritiro si è fatto sempre più vicino. Ora, giuntoquarta stagione con la maglia della Israele-Premier Tech, sembra pronto per prendere parte al suo ultimo grande Giro, come ha confermato lo stessonel corso della presentazione della. Le sue parole riportate da Marca: “fantastico per me tornare in un Grande Giro che potrebbe essere la mia ultima stagione.