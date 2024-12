Lanazione.it - Ancora caos al pronto soccorso del Santo Stefano

Leggi su Lanazione.it

Prato, 22 dicembre 2024 – Ci risiamo.una volta ildel '' è stato scenario die violenza. Paura per il personale impegnato nel servizio di prima accoglienza sanitaria e i degenti in attesa di essere presi in carico dal Dea. Una nottata particolarmente movimentata: un giovane magrebino ha dato in escandescenze prendendo un estintore e svuotandolo nella camera calda, il luogo dove le ambulanze arrivano e da lì portano i pazienti al. Non contento ha gettato a terra tutto ciò che trovava sotto tiro. Sono intervenuti i vigilanti che hanno cercato di bloccare il giovane ed hanno chiamato i carabinieri. Una gazzella è arrivata al: la pattuglia ha bloccato definitivamente il giovane che è stato portato via. Con il giovane erano arrivati alaltri coetanei in stato di ebbrezza alcolica.