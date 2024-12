Tpi.it - Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 dicembre

Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 dicembre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5, domenica 22 dicembre 2024, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi che da anni lancia tanti tanti talenti sia in ambito musicale che nel ballo. Appuntamento ogni domenica alle ore 14. Ogni giorno poi ci sarà il consueto daytime su Canale 5. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti di oggi? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Anticipazioni, allievi, professori. Secondo le anticipazioni sulle registrazioni, avvenute il 20 dicembre scorso, TrigNO, Nicolò e Ilan non hanno fatto la sfida prevista. Teodora invece ha fatto la sfida e ha vinto. Emanuel Lo l'ha poi messa di nuovo in sfida, ma immediata, e ha perso.