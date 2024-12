Cityrumors.it - Allerta meteo in tante regioni, Natale tra freddo e neve

Era previsto che con l’arrivo ufficiale dell’inverno le temperature si abbassassero un po’ più del solito, con l’arrivo di venti forti e pioggeEra previsto che sarebbe stato unall’insegna del, con la possibilità che potesse esserci un peggioramento del tempo per tutto il periodo natalizio, con piogge che si alterneranno a giornate con sole, ma con temperature non proprio agevoli.intra(Ansa Foto) Cityrumors.itLa situazione generale, da quanto si apprende e da quello che dicono gli esperti, non farà che peggiorare ora dopo ora. E sono diverse leinteressate, quasi tutta Italia con alterne fortune. Inizialmente il maltempo imperverserà su Lombardia ed Emilia Romagna, anche con la possibilità di vederein quota.Col passare delle ore e dei giorni, arriverà la pioggia che poi dovrebbe spostarsi sulledel Centro e del Sud e andrà sin dalla Toscana fino alle Marche, attraversando e mantenendosi anche nel Lazio e nella Campania.