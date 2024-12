Golssip.it - A Domenica In il cast di Diamanti. Mara Venier: “Con loro ho provato sorellanza”

In, tra i suoi ospiti, c'erano anche le attrici del film. Hanno recitato con lei nel film di Ferzan Ozpetek ele ha chiamate a raccolta, insieme al regista, nel programma che conduce, ormai da anni, su Rai1. «Sul set di questo film hoquella che viene chiamatae a volte si vede poco, io l'ho provata con tutte voi», ha detto la conduttrice alle attrici che hanno condiviso con lei la pellicola. «Sul set diavevo paura, erano 30 anni che non lavoravo al cinema, poi è stato un periodo difficile perché ho avuto un problema fisico, ma ho sentito lavera», ha aggiunto. A proposito del personaggio interpretato da, spiega il regista che ''quando è fuori dal set non le interessa nulla del suo aspetto fisico''. '«Tu mi hai dato dignità con questo film e in questo momento della mia vita mi piace, ci voleva», dicein lacrime dopo la clip in cui si vedono alcune immagini in cui compare, in cui ''si è messa in gioco'', sottolineano le colleghe di set.