Verona-Milan, Fonseca: "Vittoria meritata. Leao? Ecco le sue condizioni"

Paulo, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di, dunque, le sue dichiarazioni. Sul match: "Penso che abbiamo iniziato lentamente, vero che non abbiamo permesso nulla, ma non siamo stati aggressivi. Sbagliamo troppe decisioni, ma dipende anche dalla fiducia dei giocatori. Dobbiamo fare meglio, ma è una". Sul reparto difensivo e la coppia Thiaw-Gabbia: "Hanno fatto molto bene, così come Terracciano e Fofana. Questa stabilità difensiva è importante". Sulledi: "Ho parlato adesso con Rafa, non mi sembra nulla di speciale. Vedremo domani, ma lui non ha voluto rischiare". Sul momento e gli infortunati: "Theo non è infortunato,non ha nulla di speciale.